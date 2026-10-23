चेन्नई सुपरकिंग्स के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे चोट के कारण 3 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गए हैं

IPL 2027 से पहले CSK को बड़ा झटका, आयुष म्हात्रे 3 महीने के लिए हुए बाहर

लेखन भारत शर्मा 01:05 pm Oct 23, 202601:05 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खेमे से एक बुरी खबर सामने आई है। भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान और मुंबई के उपकप्तान आयुष म्हात्रे हैमस्ट्रिंग की गंभीर चोट के कारण अगले 2 से 3 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गए हैं। म्हात्रे के दाएं पैर की हैमस्ट्रिंग का मुंबई में सफल ऑपरेशन किया गया है। ऐसे में उनका उनका क्रिकेट से दूर होना निश्चित हो गया है।