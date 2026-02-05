बेन स्टोक्स हुए बुरी तरह चोटिल, चेहरे की हालत हुई खराब; देखें तस्वीर 

चोट

पहले भी लग चुकी है स्टोक्स को चोट

स्टोक्स को पहले भी कई चोटें लगी हैं। साल 2014 में उनके दाएं हाथ की कलाई टूट गई थी। उन्होंने ड्रेसिंग रूम के गेट पर घूसा मार दिया था। वह उस पारी में खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए थे। वह इस कारण टी-20 विश्व कप 2014 भी नहीं खेल पाए थे। साल 2025 में भी उन्होंने चोट झेली थी और सर्जरी की वजह से 3 महीने तक टीम से बाहर थे।