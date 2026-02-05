LOADING...
बेन स्टोक्स हुए बुरी तरह चोटिल, चेहरे की हालत हुई खराब; देखें तस्वीर 
बेन स्टोक्स को काफी चोट आई है (फाइल तस्वीर)

बेन स्टोक्स हुए बुरी तरह चोटिल, चेहरे की हालत हुई खराब; देखें तस्वीर 

लेखन आदर्श कुमार
Feb 05, 2026
07:42 pm
क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की, जिसके बाद उनके फैंस काफी परेशान हो गए। तस्वीर में उनके आंख के नीचे काफी चोट लगी है। कहीं-कहीं खून के धब्बे भी हैं और नाक भी सूज गया है। तस्वीर साझा करते हुए स्टोक्स ने लिखा कि आपको क्रिकेट गेंद की हालत देखनी चाहिए। स्टोक्स टी-20 और वनडे से संन्यास ले चुके हैं और अभी केवल टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं।

चोट

पहले भी लग चुकी है स्टोक्स को चोट 

स्टोक्स को पहले भी कई चोटें लगी हैं। साल 2014 में उनके दाएं हाथ की कलाई टूट गई थी। उन्होंने ड्रेसिंग रूम के गेट पर घूसा मार दिया था। वह उस पारी में खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए थे। वह इस कारण टी-20 विश्व कप 2014 भी नहीं खेल पाए थे। साल 2025 में भी उन्होंने चोट झेली थी और सर्जरी की वजह से 3 महीने तक टीम से बाहर थे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें स्टोक्स की चोट 

