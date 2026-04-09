IPL इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक बार नाबाद रहने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 1 रन से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसमें DC के बल्लेबाज डेविड मिलर ने 20 गेंदों में 41* रन की पारी खेलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन जीत नहीं दिला पाए। वह अब IPL इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे सर्वाधिक बार नाबाद रहने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए अन्य पर नजर डालते हैं।

#1 रविंद्र जडेजा - 42 बार IPL इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक बार नाबाद रहने का रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स (RR) के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के नाम दर्ज हैं। वह 42 बार नाबाद रहे हैं, जिसमें से 15 बार हार भी झेलनी पड़ी है। उन्होंने IPL में कुल 257 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 199 पारियों में 27.92 की औसत और 130.16 की स्ट्राइक रेट से 3,267 रन बनाए हैं। इसमें 5 अर्धशतक शामिल रहे हैं। उन्होंने 227 पारियों में 172 विकेट भी लिए हैं।

#2 महेंद्र सिंह धोनी - 40 बार इस सूची में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। वह अब तक कुल 40 बार नाबाद रहे हैं, जिसमें से टीम को 11 बार हार भी झेलनी पड़ी है। उन्होंने IPL में कुल 278 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 242 पारियों में 38.30 की औसत और 137.46 की स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए हैं। इसमें 24 अर्धशतक शामिल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 84 रन का रहा है।

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#3 डेविड मिलर - 30 बार इस सूची में DC के बल्लेबाज मिलर अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वह अब तक कुल 30 बार नाबाद रहे हैं, जिसमें से टीम को केवल 6 बार ही हार झेलनी पड़ी है। उन्होंने IPL में कुल 144 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 137 पारियों में 36.50 की औसत और 139.02 की स्ट्राइक रेट से 3,139 रन बनाए हैं। इसमें 1 शतक के अलावा 13 अर्धशतक भी शामिल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 101 रन का रहा है।

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