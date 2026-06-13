नईम हसन को पुलिस ने पीटा (तस्वीर: एक्स/@BCBtigers)

बांग्लादेशी क्रिकेटर नईम हसन को पुलिस ने पीटा, BCB ने की जांच की मांग

लेखन अंकित पसबोला 03:28 pm Jun 13, 202603:28 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नईम हसन के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है। यह घटना तब हुई जब वह ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग में अपनी टीम के मैच (जिसमें वह नहीं खेले) के बाद ढाका एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इस घटना की निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।