बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया: मैट रेनशॉ ने जड़ा दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही रेनशॉ की पारी और साझेदारी?

ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करते हुए 31 रन के स्कोर पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए रेनशॉ ने एक छोर संभाला और कई साझेदारियां करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। उन्होंने टिम डेविड (45) के साथ चौथे विकेट के लिए 50 गेंदों में 97 रन और जोएल डेविस (13) के साथ नाबाद 42 की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। वह 52 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों से 89 रन बनाकर नाबाद रहे।