बांग्लादेश सरकार ने IPL के प्रसारण पर लगा प्रतिबंध हटाया, दिया अहम बयान

बांग्लादेश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के प्रसारण का रास्ता साफ हो गया है। बांग्लादेश की नई सरकार ने देश में IPL के प्रसारण पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। देश के नवनियुक्त सूचना और प्रसारण मंत्री जहीर उद्दीन स्वपन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने साफ किया है कि सरकार का इरादा राजनीति को खेल से जोड़ने का नहीं है और वह इस मामले का मूल्यांकन व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही करेगी। आइए पूरी खबर जानते हैं।

बयान स्वपन ने क्या दिया बयान? स्वपन ने पिछली अंतरिम सरकार की ओर से IPL के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, "IPL के प्रसारण के लिए किसी ने हमारे पास आवेदन नहीं किया है। हम राजनीति को खेल से नहीं जोड़ना चाहते। हम इसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखेंगे और अगर कोई चैनल IPL के प्रसारण के लिए आवेदन करता है, तो हम उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे।"

दावा हम किसी को भी प्रसारण से नहीं रोकेंगे- स्वपन स्वपन ने आगे कहा, "हम किसी को भी इसके प्रसारण से नहीं रोकेंगे। अगर, स्टार स्पोर्ट्स इसका प्रसारण करना चाहता है, तो वे कर सकते हैं। अगर हमारे किसी भी चैनल को इसका प्रसारण करना है, तो हम उसका सकारात्मक रूप से स्वागत करेंगे, लेकिन हम किसी पर कोई दबाव नहीं डालेंगे।" इससे पहले युवा एवं खेल राज्य मंत्री अमीनुल हक ने सुझाव दिया था कि पहले लगाए गए प्रतिबंध के बाद अधिकारी इस मुद्दे पर पुनर्विचार करेंगे।

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