ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को तीसरे टी-20 में हराकर 3-0 से सीरीज जीत ली है

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टी-20 में बांग्लादेश को हराकर 3-0 से अपने नाम की सीरीज

लेखन भारत शर्मा 04:23 pm Jun 21, 202604:23 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने तीसरे टी-20 मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराते हुए सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। चटगांव में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 108/8 का सामान्य स्कोर बनाया, जिसमें कप्तान तौहीद हृदोय ने नाबाद 61 रन बनाए। जवाब में कंगारू टीम ने महज 11 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए इस मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।