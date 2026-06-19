(तस्वीर: एक्स/@BCBtigers)

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी-20 में बांग्लादेश को हराते हुए सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई

लेखन अंकित पसबोला 05:05 pm Jun 19, 202605:05 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 7 रन से हराते हुए सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। चटगांव में खेले गए मैच में मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196/5 का स्कोर बनाया, जिसमें मैट रेनशॉ ने नाबाद 89 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी टीम सैफ हसन (42) की पारी के बावजूद 189/6 का स्कोर ही बना सकी। आइए इस मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।