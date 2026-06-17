ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी-20 मुकाबले में बांग्लादेश को हरा दिया है

ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी-20 मुकाबले में बांग्लादेश को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 05:32 pm Jun 17, 202605:32 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वनडे सीरीज में मिली हार के बाद टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही कंगारू टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाकर ढेर हो गई थी। जवाब में कंगारू टीम ने 10 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।