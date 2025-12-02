एशेज सीरीज 2025-26: उस्मान ख्वाजा डे-नाइट टेस्ट से हुए बाहर
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को एशेज सीरीज 2025-26 का दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से खेलना है। इस मुकाबले से पहले कंगारू टीम के लिए बुरी खबर है। दरअसल, उस्मान ख्वाजा कमर की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी में ट्रेविस हेड एक बार फिर ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें कि दूसरा मैच पिंक बॉल से खेला जाना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
मौका
इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
ख्वाजा की गैरमौजूदगी में जोश इंग्लिस और बो वेबस्टर के रूप में अन्य विकल्प हैं। इंग्लिस ने पिछले हफ्ते इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शतक बनाया था। ऐसे में उनकी टीम में चुने जाने की संभावना है। बता दें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले ही बता चुका है कि पैट कमिंस भी इस मैच को नहीं खेल पाएंगे और स्टीव स्मिथ ही टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे।
टीम
दूसरे टेस्ट के लिए ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम
दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का दल: स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड और बो वेबस्टर। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क ने कमाल का प्रदर्शन किया था। ऐसे में कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में वह एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे।
जानकारी
ख्वाजा ने पहले एशेज टेस्ट की सिर्फ पहली पारी में की थी बल्लेबाजी
ख्वाजा ने पर्थ टेस्ट की पहली पारी में 2 रन बनाए थे। वह कमर की चोट के चलते दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे।
डे-नाइट टेस्ट
डे-नाइट टेस्ट में दोनों टीमों के प्रदर्शन
क्रिकइंफो के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा डे-नाइट टेस्ट (14) खेले हैं। इसमें से उन्होंने 13 मैच जीते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ पिछले साल गाबा में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ हार मिली थी। डे-नाइट टेस्ट में इंग्लैंड का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इंग्लिश टीम ने 7 मैचों में से सिर्फ 2 में जीत हासिल की है और 5 में शिकस्त मिली है। इंग्लैंड ने आखिरी बार फरवरी 2023 में पिंक-बॉल मैच खेला था।