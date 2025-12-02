एशेज सीरीज 2025-26: उस्मान ख्वाजा डे-नाइट टेस्ट से हुए बाहर

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को एशेज सीरीज 2025-26 का दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से खेलना है। इस मुकाबले से पहले कंगारू टीम के लिए बुरी खबर है। दरअसल, उस्मान ख्वाजा कमर की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी में ट्रेविस हेड एक बार फिर ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें कि दूसरा मैच पिंक बॉल से खेला जाना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

मौका इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका ख्वाजा की गैरमौजूदगी में जोश इंग्लिस और बो वेबस्टर के रूप में अन्य विकल्प हैं। इंग्लिस ने पिछले हफ्ते इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शतक बनाया था। ऐसे में उनकी टीम में चुने जाने की संभावना है। बता दें कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले ही बता चुका है कि पैट कमिंस भी इस मैच को नहीं खेल पाएंगे और स्टीव स्मिथ ही टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे।

जानकारी ख्वाजा ने पहले एशेज टेस्ट की सिर्फ पहली पारी में की थी बल्लेबाजी ख्वाजा ने पर्थ टेस्ट की पहली पारी में 2 रन बनाए थे। वह कमर की चोट के चलते दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे।

