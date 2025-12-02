LOADING...
एशेज सीरीज: इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन घोषित की, जैक्स को मिला मौका
विल जैक्स को मिला मौका (तस्वीर: एक्स/@surreycricket)

लेखन अंकित पसबोला
Dec 02, 2025
02:31 pm
क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का दूसरा मैच 4 दिसंबर से खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी टीम की घोषणा की है। पिंक बॉल से खेले जाने वाले डे-नाइट टेस्ट में ऑलराउंडर विल जैक्स को मौका मिला है। दूसरी तरफ तेज गेंदबाज मार्क वुड इस मैच से बाहर हो गए हैं। आइए इंग्लैंड की पारी पर एक नजर डालते हैं।

जैक्स 

जैक्स ने खेले हैं सिर्फ 2 टेस्ट 

जैक्स को टीम में शामिल करने से इंग्लैंड की टीम में स्पिन का विकल्प बढ़ जाएगा। ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने वाले इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 2 टेस्ट में कुल 6 विकेट लिए हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 89 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक 57 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें 49 विकेट लिए हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 2,500 से अधिक रन अपने नाम किए हैं।

टीम 

ऐसी है इंग्लैंड की टीम 

वुड की गैरमौजूदगी में इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और ब्रायडन कार्स के रूप में अन्य तेज गेंदबाज मौजूद हैं। इसके अलावा बेन स्टोक्स चौथे तेज गेंदबाज के रूप में भूमिका निभाएंगे। दूसरे एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, और जोफ्रा आर्चर।

ऑस्ट्रेलिया 

ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में बनाई हुई है बढ़त 

ऑस्ट्रेलिया को पर्थ टेस्ट में 8 विकेट से जीत मिली थी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनकी पारी 172 रन पर समाप्त हुई थी। मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट झटके। जवाब में कंगारू टीम ने 132 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए। इंग्लैंड की दूसरी पारी 164 रन पर समाप्त हुई थी। इसके बाद ट्रेविस हेड की शानदार शतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिल गई थी।

