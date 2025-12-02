एशेज सीरीज: इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन घोषित की, जैक्स को मिला मौका

जैक्स को टीम में शामिल करने से इंग्लैंड की टीम में स्पिन का विकल्प बढ़ जाएगा। ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने वाले इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 2 टेस्ट में कुल 6 विकेट लिए हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 89 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक 57 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें 49 विकेट लिए हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 2,500 से अधिक रन अपने नाम किए हैं।

📋 We've made one change to our XI for the second Test... Enter stage right, Will Jacks 👊

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में बनाई हुई है बढ़त

ऑस्ट्रेलिया को पर्थ टेस्ट में 8 विकेट से जीत मिली थी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनकी पारी 172 रन पर समाप्त हुई थी। मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट झटके। जवाब में कंगारू टीम ने 132 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए। इंग्लैंड की दूसरी पारी 164 रन पर समाप्त हुई थी। इसके बाद ट्रेविस हेड की शानदार शतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिल गई थी।