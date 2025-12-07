एशेज सीरीज 2025-26: माइकल नेसेर ने पहली बार लिया टेस्ट में 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में माइकल नेसेर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के इस गेंदबाज ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में ये कारनामा किया है। उनकी शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड की दूसरी पारी सिर्फ 241 रन पर समाप्त हो गई। कंगारू टीम को जीत के लिए केवल 65 रन का लक्ष्य मिला। ऐसे में आइए नेसेर की गेंदबाजी और उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही नेसेर की गेंदबाजी
नेसेर ने 16.2 ओवर गेंदबाजी की और 2 मेडन के साथ 42 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 2.60 की रही। उन्होंने जैक क्रॉली (44), ओली पोप (26), बेन स्टोक्स (50), विल जैक्स (41) और ब्रायडन कार्स (7) को अपना शिकार बनाया। इससे पहले उन्होंने पहली पारी में 14 ओवर गेंदबाजी की थी और 3 मेडन के साथ 43 रन देकर 1 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी 3.10 की रही थी।
करियर
ऐसा रहा है नेसेर का टेस्ट करियर
नेसेर ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ ही खेला था। उन्होंने अब तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 15.53 की उम्दा औसत के साथ 13 विकेट लिए हैं। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मुकाबले में आया है। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 2 मैच की 4 पारियों में 18.25 की औसत से 8 विकेट लिए हैं।