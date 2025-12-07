माइकल नेसेर ने शानदार गेंदबाजी की

एशेज सीरीज 2025-26: माइकल नेसेर ने पहली बार लिया टेस्ट में 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 02:00 pm Dec 07, 202502:00 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में माइकल नेसेर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के इस गेंदबाज ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में ये कारनामा किया है। उनकी शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड की दूसरी पारी सिर्फ 241 रन पर समाप्त हो गई। कंगारू टीम को जीत के लिए केवल 65 रन का लक्ष्य मिला। ऐसे में आइए नेसेर की गेंदबाजी और उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।