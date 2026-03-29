IPL 2026: अजिंक्य रहाणे ने MI के खिलाफ जड़ा छठा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: अजिंक्य रहाणे ने MI के खिलाफ जड़ा छठा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सलामी बल्लेबाज और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (67) खेली। यह उनके IPL करियर का 34वां और MI के खिलाफ छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 27 गेंदों पर पूर किया। उनकी पारी की बदौलत ही KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220/4 का स्कोर खड़ा किया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही रहाणे की पारी और साझेदारी
रहाणे ने 40 गेंदों का सामना किया और 67 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 167.50 की रही। पहले विकेट के लिए फिन एलन (37) के साथ रहाणे ने 32 गेंदों में 69 रन की साझेदारी निभाई। 5.2 ओवर में ही इन खिलाड़ियों ने ये रन जोड़ दिए थे। तीसरे विकेट के लिए उन्होंने कैमरून ग्रीन (18) के साथ 21 गेंदों में 40 रन जोड़े।
करियर
ऐसा रहा है रहाणे का IPL करियर
रहाणे ने IPL में अब तक 199 मुकाबले खेले हैं और इसकी 184 पारियों में 30.71 की औसत और 125.43 की स्ट्राइक रेट से 5,099 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 34 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन रहा है। रहाणे ने अपने IPL करियर में 517 चौके और 128 छक्के भी लगाए हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था। IPL 2025 में रहाणे KKR का हिस्सा बने थे।