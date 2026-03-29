अजिंक्य रहाणे ने कमाल की पारी खेली (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: अजिंक्य रहाणे ने MI के खिलाफ जड़ा छठा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 09:28 pm Mar 29, 202609:28 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सलामी बल्लेबाज और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (67) खेली। यह उनके IPL करियर का 34वां और MI के खिलाफ छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 27 गेंदों पर पूर किया। उनकी पारी की बदौलत ही KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220/4 का स्कोर खड़ा किया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।