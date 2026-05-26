भारत के खिलाफ वनडे और एकमात्र टेस्ट के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, इन्हें मिला मौका 

अफगानिस्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच और वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी हश्मतुल्लाह शहीदी करेंगे। टेस्ट टीम में सेदिकुल्लाह अटल और रहमत शाह की वापसी हुई है। स्टार ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, अनुभवी स्पिनर राशिद खान टेस्ट प्रारूप से अब भी बाहर हैं और वह इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे।

टीम ऐसी है अफगानिस्तान की टेस्ट टीम अफगानिस्तान की टीम भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच 6 से 10 जून तक चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम (मुल्लांपुर) में खेलेगी। ऐसी है अफगानिस्तान की टेस्ट टीम: हश्मतुल्लाह शहीदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शरफुद्दीन अशरफ, नंगेयालिया खारोटाई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी और सलीम साफी। रिजर्व खिलाड़ी: बशीर अहमद, बशीर शाह और इस्मत आलम।

वनडे ऐसी है अफगानिस्तान की वनडे टीम अफगानिस्तान की टीम भारत में 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेगी। इस सीरीज की शुरुआत 14 जून से धर्मशाला में होगी। दूसरा वनडे 17 जून और आखिरी वनडे 20 जून को होगा। वनडे टीम: हश्मतुल्लाह शहीदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नंगेयालिया खारोटे, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान, फरीद मलिक और बिलाल सामी। रिजर्व खिलाड़ी: कैस अहमद, सलीम साफी और बशीर अहमद।

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