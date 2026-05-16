यूट्यूब के AI डीपफेक डिटेक्शन टूल का अब वयस्क यूजर उठा सकेंगे फायदा

वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इस फीचर का परीक्षण पहले कंटेंट क्रिएटर्स के साथ शुरू किया और फिर इसे सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं, पत्रकारों और अंत में मनोरंजन उद्योग तक विस्तारित किया। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी भी यूजर के लिए इसका विस्तार एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह मूल रूप से आम आदमी को यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट की लगातार निगरानी करने की क्षमता देता है, जिसमें उनकी इमेज का उपयोग किया जा सकता है।

अनुरोध

गोपनीयता के आधार पर करती है मूल्यांकन

यूट्यूब अपनी गोपनीयता नीति के आधार पर कंटेंट हटाने के अनुरोधों का मूल्यांकन करता है। कंपनी क्या कंटेंट में AI जनरेटेड लेबल लगाया गया है या नहीं जैसे कई कारकों को देखती है। पैरोडी या व्यंग्य के लिए अपवाद हैं और यह टूल केवल चेहरे की समानता को कवर करता है, आवाज जैसी अन्य पहचान करने वाली विशेषताओं को नहीं। यूजर इस प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं और प्लेटफॉर्म द्वारा अपना डाटा डिलीट करवा सकते हैं।