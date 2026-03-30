यूट्यूब ने बैकग्राउंड प्ले कंट्रोल के लिए एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट जोड़ा
क्या है खबर?
एंड्रॉयड डिवाइस के लिए यूट्यूब ने एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी क्षमताएं काफी सीमित हैं। एंड्रॉयड ऑटो हमेशा आपके फोन पर चल रहे ऑडियो को प्रसारित करेगा, लेकिन यह हमेशा आपको इसके लिए अतिरिक्त नियंत्रण नहीं देता है। हाल ही में हुए अपडेट के जरिए प्लेटफॉर्म ने एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट जोड़ दिया है, जिसे बीटा और स्टेबल दोनों ही वर्जन में कई डिवाइस, अकाउंट और ऐप पर देखा गया है।
बदलाव
इस अपडेट से क्या मिलेगा बदलाव?
इस अपडेट के साथ आप न तो वीडियो चला सकते हैं और न ही मीडिया कंट्रोल की पूरी स्क्रीन देख सकते हैं। यूट्यूब केवल डैशबोर्ड मीडिया विजेट में दिखाई देता है, जिसमें कंटेंट को चलाने/रोकने और अगले वीडियो पर जाने की सुविधा होती है। इस सपोर्ट के साथ पूरे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और परीक्षण के अनुसार, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल पर भी यही सुविधा लागू होती है।
फायदा
यूजर्स को मिलेगा यह फायदा
यह सुविधा कुछ लोगों के लिए उपयोगी होगी। इसमें ढेर सारे पॉडकास्ट, क्लिप और पूरे यूट्यूब वीडियो भी उपलब्ध हैं, जिन्हें गाड़ी चलाते समय केवल ऑडियो के रूप में सुनना बहुत अच्छा रहता है। यह पूर्ण यूट्यूब फोर एंड्रॉयड ऑटो रिलीज नहीं है, जिसकी कई लोग उम्मीद कर रहे थे। इसके लिए आपको यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके बिना बैकग्राउंड प्ले उपलब्ध नहीं है। इसके लिए फरवरी में प्रीमियम लाइट प्लान पेश किया गया था।