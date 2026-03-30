यूट्यूब ने एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट जोड़ा है

यूट्यूब ने बैकग्राउंड प्ले कंट्रोल के लिए एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट जोड़ा

क्या है खबर?

एंड्रॉयड डिवाइस के लिए यूट्यूब ने एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी क्षमताएं काफी सीमित हैं। एंड्रॉयड ऑटो हमेशा आपके फोन पर चल रहे ऑडियो को प्रसारित करेगा, लेकिन यह हमेशा आपको इसके लिए अतिरिक्त नियंत्रण नहीं देता है। हाल ही में हुए अपडेट के जरिए प्लेटफॉर्म ने एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट जोड़ दिया है, जिसे बीटा और स्टेबल दोनों ही वर्जन में कई डिवाइस, अकाउंट और ऐप पर देखा गया है।