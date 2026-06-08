WWDC 2026: ऐपल ने लिक्विड ग्लास डिजाइन में किए बड़े बदलाव
क्या है खबर?
WWDC 2026 के दौरान ऐपल ने अपने लिक्विड ग्लास डिजाइन में कई नए सुधार पेश किए। कंपनी ने यूजर्स और डेवलपर्स से मिले फीडबैक के आधार पर इंटरफेस में बदलाव किए हैं। इनका मकसद स्क्रीन पर मौजूद जानकारी को पढ़ना आसान बनाना, कस्टमाइजेशन बढ़ाना और सिस्टम की प्रतिक्रिया को बेहतर करना है। नया इंटरफेस पहले की तुलना में अधिक साफ और उपयोग में आसान नजर आएगा। इससे यूजर्स को रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहतर अनुभव मिलने की उम्मीद है।
लुक
अब अपनी पसंद के अनुसार बदल सकेंगे लुक
नए अपडेट के साथ सेटिंग्स में लिक्विड ग्लास स्लाइडर भी जोड़ा गया है। इसकी मदद से यूजर्स इंटरफेस के ग्लासी प्रभाव को अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकेंगे। साथ ही बैकग्राउंड ब्लर तकनीक को भी बेहतर बनाया गया है, जिससे टेक्स्ट और कंट्रोल पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगा, जिन्हें स्क्रीन पर मौजूद जानकारी जल्दी और आसानी से पढ़ने की जरूरत होती है।
डिजाइन फीचर
मैकOS में लौटे कुछ पुराने डिजाइन फीचर
मैकOS में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐप्स के ऊपर दिखाई देने वाले टूलबार को अधिक व्यवस्थित बनाया गया है, जबकि साइडबार को फिर से रंगीन आइकन के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा, विंडो के कोनों का आकार एक समान कर दिया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य सिस्टम को अधिक सुसंगत बनाना और अलग-अलग ऐप्स के बीच पहचान को आसान करना है, जिससे उपयोग का अनुभव बेहतर हो सके।
स्पीड
सिस्टम की स्पीड में सुधार
डिजाइन बदलावों के अलावा ऐपल ने सिस्टम के अंदरूनी प्रदर्शन को भी बेहतर बनाया है। मेमोरी उपयोग, CPU संसाधनों, नेटवर्किंग और डिस्प्ले रेंडरिंग में कई सुधार किए गए हैं। इसके चलते आईफोन और मैक पर एनिमेशन अधिक स्मूद दिखाई देंगे। होम स्क्रीन के बीच स्विच करना, मिशन कंट्रोल खोलना और विभिन्न कार्यों के बीच बदलाव पहले से अधिक तेज महसूस होगा। ये सुधार सिस्टम को ज्यादा तेज, स्थिर और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए किए गए हैं।