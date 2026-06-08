ऐपल ने लिक्विड ग्लास डिजाइन में किए बड़े बदलाव

WWDC 2026: ऐपल ने लिक्विड ग्लास डिजाइन में किए बड़े बदलाव

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:38 pm Jun 08, 202611:38 pm

क्या है खबर?

WWDC 2026 के दौरान ऐपल ने अपने लिक्विड ग्लास डिजाइन में कई नए सुधार पेश किए। कंपनी ने यूजर्स और डेवलपर्स से मिले फीडबैक के आधार पर इंटरफेस में बदलाव किए हैं। इनका मकसद स्क्रीन पर मौजूद जानकारी को पढ़ना आसान बनाना, कस्टमाइजेशन बढ़ाना और सिस्टम की प्रतिक्रिया को बेहतर करना है। नया इंटरफेस पहले की तुलना में अधिक साफ और उपयोग में आसान नजर आएगा। इससे यूजर्स को रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहतर अनुभव मिलने की उम्मीद है।