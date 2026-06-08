WWDC 2026: ऐपल ने लॉन्च किया मैकOS गोल्डन गेट 27, मिले कई नए AI फीचर्स

बदलाव

सफारी और राइटिंग टूल्स में भी बदलाव

नए अपडेट में सफारी ब्राउजर को भी AI फीचर्स के साथ बेहतर बनाया गया है। अब यह टैब को उनके विषय के अनुसार अपने आप व्यवस्थित कर सकेगा और वेबसाइट अपडेट होने पर सूचना भी देगा। इसके अलावा, नए राइटिंग टूल्स जोड़े गए हैं, जो ईमेल और अन्य लिखित सामग्री तैयार करने में मदद करेंगे। यह सिस्टम यूजर की लेखन शैली को समझकर उसी के अनुसार सुझाव देने और भाषा को बेहतर बनाने में भी सहायता करेगा।