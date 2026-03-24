क्या दुनिया AGI तक पहुंच गई? एनवीडिया CEO ने किया यह दावा

आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) को लेकर टेक इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई है और इसे लेकर बहस भी बढ़ रही है। AGI वह स्तर है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों की तरह सोच और काम कर सकता है और खुद फैसले लेने में सक्षम हो सकता है। एनवीडिया के मुख्य कार्यकरी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि हम पहले ही एक तरह के AGI तक पहुंच चुके हैं।

उदाहरण ओपनक्लॉ को बताया AGI का उदाहरण हुआंग ने ओपनक्लॉ जैसे AI प्लेटफॉर्म को AGI का एक रूप बताया और इसे एक बड़ा उदाहरण बताया है। ऐसा AI सिस्टम छोटे ऐप या सर्विस बनाकर बड़ी सफलता हासिल कर सकता है और तेजी से लोकप्रिय हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ AI टूल्स ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिन्हें लाखों लोग इस्तेमाल करें। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि ऐसे प्रोजेक्ट लंबे समय तक टिक नहीं पाते और कुछ समय बाद उनकी लोकप्रियता कम हो सकती है।

सीमाएं AI की सीमाएं भी बताईं एनवीडिया CEO ने यह भी साफ किया कि AI अभी पूरी तरह इंसानों जैसी क्षमता हासिल नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि AI एजेंट एनवीडिया जैसी बड़ी और जटिल कंपनी नहीं बना सकते और इसे चलाना उनके लिए आसान नहीं है। उनके अनुसार, इस तरह की उपलब्धि के लिए अभी भी इंसानी समझ और अनुभव जरूरी है। उन्होंने माना कि AI कुछ काम आसान बना सकता है, लेकिन पूरी तरह से इंसानों की जगह लेना अभी संभव नहीं है।

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