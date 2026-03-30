भारत सरकार ने चीन के CCTV कैमरा की बिक्री पर क्यों लगाया प्रतिबंध?

भारत सरकार 1 अप्रैल, 2026 से देश में इंटरनेट से जुड़े कुछ चीनी CCTV कैमरों की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी में है। यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार अब ऐसे उपकरणों की निगरानी को और सख्त बनाना चाहती है। इससे देश में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने और डाटा की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में बदलाव देखा जा सकता है।

प्रक्रिया नए नियम और सख्त जांच प्रक्रिया नए नियमों के तहत अब सभी इंटरनेट से चलने वाले CCTV कैमरों को बाजार में बेचने से पहले सख्त जांच और प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना होगा। कंपनियों को सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन करना जरूरी होगा। अगर कोई कंपनी इन नियमों को पूरा नहीं करती है, तो उसके प्रोडक्ट्स को बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे बाजार में केवल सुरक्षित और भरोसेमंद उपकरण ही उपलब्ध हो पाएंगे और उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा।

चिंता सुरक्षा चिंताओं के कारण उठाया कदम सरकार ने यह फैसला सुरक्षा से जुड़ी बढ़ती चिंताओं को देखते हुए लिया है। अधिकारियों का मानना है कि विदेशी उपकरणों में डाटा चोरी और जासूसी का खतरा हो सकता है। इसलिए अब हार्डवेयर की जानकारी देना और सुरक्षा जांच करना जरूरी किया गया है। इससे अनधिकृत एक्सेस को रोका जा सकेगा और सिस्टम को सुरक्षित बनाया जा सकेगा। यह कदम देश की सुरक्षा को मजबूत करने और जोखिम कम करने के लिए अहम माना जा रहा है।

Advertisement

असर बाजार पर असर और नए अवसर इस फैसले से भारतीय बाजार में बदलाव आने की उम्मीद है। लोकल कंपनियों को ज्यादा मौके मिल सकते हैं और उनका बाजार हिस्सा बढ़ सकता है। हालांकि, नियम सख्त होने से कैमरों की कीमत बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे देश में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और सुरक्षित सप्लाई चेन तैयार होगी। यह बदलाव भारत के तकनीकी क्षेत्र को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकता है।

Advertisement