आधुनिक युद्ध में डाटा सेंटर क्यों बन रहे हैं आसान निशाना, क्या हैं इनकी कमजोरियां?

डाटा सेंटर को दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता।

इन्हें चलाने के लिए लगातार बिजली, ठंडा रखने की व्यवस्था और तेज इंटरनेट कनेक्शन जरूरी हैं। इन केंद्रों में बड़ी संख्या में कंप्यूटर और महंगे उपकरण लगे होते हैं। बिजली या ठंडा रखने वाली व्यवस्था को नुकसान पहुंचने पर पूरा केंद्र बंद हो सकता है, भले ही कंप्यूटर सही हों।

उपकरण बदलने और सेवाएं फिर शुरू करने में समय लग सकता है, खासकर जब जरूरी सामान आसानी से न मिले।