देवेंद्र सिंह चपलोत स्पेस-X और xAI में शामिल होकर सुपरइंटेलिजेंस विकसित करेंगे

कौन हैं देवेंद्र सिंह चपलोत, जो स्पेस-X और xAI में होंगे शामिल?

क्या है खबर?

भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शोधकर्ता और रोबोटिक्स विशेषज्ञ देवेंद्र सिंह चपलोत एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X और xAI में शामिल होंगे, जो AI के क्षेत्र में उनके करियर का एक महत्वपूर्ण कदम है। IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बात का खुलासा किया। इसमें उन्होंने बताया कि वे एलन मस्क की टीम के साथ मिलकर भौतिक रोबोटिक्स सिस्टम्स को डिजिटल AI मॉडल से जोड़कर सुपरइंटेलिजेंस विकसित करने पर काम करेंगे।