व्हाट्सऐप बिना पढ़े मैसेज के लिए सारांश फीचर पेश करने जा रही है

व्हाट्सऐप जल्द ही देगा बिना पढ़े मैसेज का सारांश, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स एक साथ कई बिना पढ़े चैट का निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सारांश बना सकेंगे। इस सुविधा का उद्देश्य यूसर्ज को भविष्य में अपनी चैट को जल्दी से पढ़ने में मदद करना है। यह फीचर हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध व्हाट्सऐप के एंड्रॉयड 2.26.12.10 बीटा अपडेट में देखा गया था, लेकिन यह अभी भी विकास के चरण में है और परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है।