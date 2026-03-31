व्हाट्सऐप जल्द ही कॉन्टैक्ट्स हब फीचर लाने की तैयारी कर रहा है

व्हाट्सऐप ला रहा कॉन्टैक्ट्स हब फीचर, पता चलेगा कौनसा कॉन्टैक्ट है ऑनलाइन

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप कॉन्टैक्ट्स हब नामक एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को यह दिखाएगा कि उनकी काॅन्टैक्ट लिस्ट में से कौन ऑनलाइन है। इस पहल का उद्देश्य यूजर्स को रियल टाइम में उपलब्ध लोगों से जुड़ने की सुविधा देकर कम्यूनिकेशन को अधिक कुशल बनाना है। इससे उन्हें किसी को ऑनलाइन देखने के लिए एक-एक नंबर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फीचर अभी विकास के चरण में है और बीटा परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है।