AGM में जियो ने पेश किया नया AI असिस्टेंट

जियो टेलीफ्रेम क्या है? AGM में जियो ने पेश किया नया AI असिस्टेंट

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:46 pm Jun 19, 202604:46 pm

क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आम बैठक (AGM) में जियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित नया प्लेटफॉर्म जियो टेलीफ्रेम पेश किया है। कंपनी ने कहा कि यह घर के लिए AI एजेंट्स का एक साझा हब होगा, जहां अलग-अलग डिजिटल सेवाएं एक साथ काम करेंगी। जियो का कहना है कि यह सिस्टम रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी ने इसे घरों के लिए वॉयस-फर्स्ट और एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म बताया है।