क्या है इनकम टैक्स फाइलिंग ठगी? ऐसे रहें आप इससे सुरक्षित

ठगी कैसे किया जा रहा है यह साइबर ठगी? इस तरह के फर्जी ईमेल में यूजर्स को बताया जाता है कि उनकी टैक्स फाइलिंग में बड़ी समस्या है और इसे तुरंत ठीक करना जरूरी है। इसके लिए उन्हें एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। जैसे ही यूजर लिंक खोलता है, उससे बैंक डिटेल्स, पैन नंबर या अन्य जरूरी जानकारी मांगी जाती है। इस तरह साइबर ठग लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चुरा लेते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं।

तरीका सरकारी नाम का इस्तेमाल कर ठगी सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने साफ किया है कि इनकम टैक्स विभाग इस तरह के ईमेल नहीं भेजता है। ठग सरकारी एजेंसियों के नाम और लोगो का इस्तेमाल करके मैसेज को असली जैसा दिखाते हैं, जिससे लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं। ये ईमेल अक्सर जल्दी जवाब देने का दबाव बनाते हैं, ताकि लोग बिना सोचे समझे जानकारी शेयर कर दें और ठगी का शिकार बन जाएं।

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