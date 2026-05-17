चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति आकाश में बनाएंगे त्रिकोण, जानिए कब और कैसे देखें

समय

कब त्रिकोण में दिखेंगे ये ग्रह?

इस खगोलीय संरेखण को देखने के लिए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम हॉरिजॉन्टल की ओर देखना होगा। इस नजारे को देखने का सबसे अच्छा समय भारतीय समयानुसार शाम 7-8 बजे के आस-पास होगा, जो सूर्यास्त के लगभग आधे घंटे बाद का समय है। सबसे पहले आपकी नजर एक चमकीले सफेद बिंदु, शुक्र ग्रह पर पड़ेगी। पास में एक स्थिर सुनहरी चमक बृहस्पति ग्रह की स्थिति को दर्शाती है। 19 मई को अर्धचंद्राकार चंद्रमा इन दोनों ग्रहों के बीच आकर इस तिकड़ी को पूरा करेगा।