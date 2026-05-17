चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति आकाश में बनाएंगे त्रिकोण, जानिए कब और कैसे देखें
क्या है खबर?
इस सप्ताह 18 से 20 मई के बीच सूर्यास्त के ठीक बाद बाहर एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होने वाली है। एक पतला अर्धचंद्राकार चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई देने वाले 2 सबसे चमकीले ग्रहों- शुक्र और बृहस्पति के पास से गुजरेगा, जिससे एक ऐसा त्रिमूर्ति बनेगा, जिसे भारत के लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। इस नजारे को देखने के लिए किसी उपकरण, विशेषज्ञता या शहर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
समय
कब त्रिकोण में दिखेंगे ये ग्रह?
इस खगोलीय संरेखण को देखने के लिए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम हॉरिजॉन्टल की ओर देखना होगा। इस नजारे को देखने का सबसे अच्छा समय भारतीय समयानुसार शाम 7-8 बजे के आस-पास होगा, जो सूर्यास्त के लगभग आधे घंटे बाद का समय है। सबसे पहले आपकी नजर एक चमकीले सफेद बिंदु, शुक्र ग्रह पर पड़ेगी। पास में एक स्थिर सुनहरी चमक बृहस्पति ग्रह की स्थिति को दर्शाती है। 19 मई को अर्धचंद्राकार चंद्रमा इन दोनों ग्रहों के बीच आकर इस तिकड़ी को पूरा करेगा।
खगोलीय घटना
क्या एक-दूसरे के करीब हैं ये ग्रह?
आकाश में दिखने में भले ही शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा एक-दूसरे के निकट प्रतीत होते हों, लेकिन वास्तव में वे भौतिक रूप से एक-दूसरे के निकट नहीं हैं। इसे 'आभासी संयोजन' कहा जाता है, जो दृष्टि रेखा का ऐसा संरेखण है, जिसके कारण दूर स्थित खगोलीय पिंड एक-दूसरे के बगल में दिखाई देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3.58 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि शुक्र और बृहस्पति करोड़ों किलोमीटर दूर हैं।