इन AI टूल्स से आसान हुआ घर सजाना, मिनटों में तैयार हो रहा डिजाइन

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स ने घर सजाने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है और लोगों के लिए यह काम पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गया है। अब कमरे की फोटो अपलोड करते ही लेआउट, रंग और फर्नीचर के सुझाव खुद मिल जाते हैं। इससे लोगों को बार-बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के भी अच्छा डिजाइन तैयार किया जा सकता है।

#1 रूम GPT से तुरंत डिजाइन तैयार रूम GPT एक ऐसा AI टूल है जो बहुत तेजी से असली जैसे दिखने वाले घर के डिजाइन तैयार करता है और यूजर्स को कई विकल्प देता है। इसमें रंग बदलने, स्टाइल बदलने और टेक्सचर को एडजस्ट करने की सुविधा भी मिलती है। इसके लाखों यूजर्स हैं और यह छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन को बदल सकता है और घर को नया और आकर्षक लुक दे सकता है।

#2 पेंटइट AI से फर्नीचर सुझाव आसान पेंटइट AI एक ऐसा टूल है जो आपके लिखे गए आइडिया को समझकर उसी हिसाब से कमरे के डिजाइन और फर्नीचर के सुझाव देता है। इसमें आपको हाई क्वालिटी तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें दिखाए गए सामान को सीधे खरीदा भी जा सकता है। यह टूल खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो जल्दी बदलाव करना चाहते हैं। इसके प्लान भी आसान होते हैं, जिससे कम समय में अच्छा डिजाइन तैयार करना संभव हो जाता है।

Advertisement

#3 मायरूमडिजाइनर AI से पूरा काम ऑटोमैटिक मायरूमडिजाइनर AI एक ऐसा टूल है, जो घर सजाने की पूरी प्रक्रिया को ऑटोमैटिक बना देता है और यूजर का काफी समय बचाता है। यह फोटो के आधार पर डिजाइन, मूड बोर्ड और खरीदारी की सूची खुद तैयार करता है। इसमें चैट और एडिटिंग जैसे कई स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं, जो आइडिया को जल्दी से प्लान में बदल देते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो सही और आसान तरीका चाहते हैं।

Advertisement