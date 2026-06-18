टेलीग्राम के ये फीचर्स नहीं हैं व्हाट्सऐप में उपलब्ध

टेलीग्राम के ये 5 फीचर्स अब तक नहीं हैं व्हाट्सऐप में उपलब्ध

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:59 am Jun 18, 202607:59 am

क्या है खबर?

टेलीग्राम इन दिनों भारत में काफी चर्चा में है। NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले सरकार ने पेपर लीक और गलत जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए 22 जून तक इस प्लेटफॉर्म पर कुछ समय के लिए रोक लगाई है। अब लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर टेलीग्राम में ऐसा क्या है, जो इसे दूसरे मैसेजिंग ऐप्स से अलग बनाता है। टेलीग्राम में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जो अब तक व्हाट्सऐप में उपलब्ध नहीं हैं।