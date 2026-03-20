घर की सफाई के रूटीन को बेहतर बनाने में मददगार होंगे ये 5 AI टूल

घर को साफ रखना अक्सर समय लेने वाला और थकाने वाला काम होता है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाले उपकरण इस काम को काफी आसान बना रहे हैं। ये स्मार्ट डिवाइस खुद रास्ता पहचानते हैं, चीजों को समझते हैं और बिना ज्यादा मदद के सफाई करते हैं। इससे लोगों का समय बचता है और मेहनत भी कम लगती है। अब फर्श, खिड़की और कालीन की सफाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है।

#1 नारवाल फ्लो 2 रोबोट वैक्यूम मॉब नारवाल फ्लो 2 जैसे रोबोट वैक्यूम और पोछा मशीन फर्श की सफाई को पूरी तरह ऑटोमैटिक बना देते हैं। यह डिवाइस एक साथ कई चीजों को पहचानकर उनसे बचते हुए बहुत स्मार्ट और तेज़ तरीके से सफाई करता है। इसके साथ ही यह मोबाइल ऐप के जरिए जरूरी अलर्ट भी देता है, जैसे सफाई की स्थिति और खोई चीजों की जानकारी। इससे यूजर को बार-बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती और घर साफ रखने का काम आसान हो जाता है।

#2 इकोवैक्स विनबॉट W3 ओम्नी विंडो क्लीनर इकोवैक्स विनबॉट W3 ओम्नी खिड़कियों को साफ करने में मदद करता है और किनारों को पहचानकर सही और सटीक तरीके से सफाई करता है। वहीं रोबोटिन R2 कालीन की गहरी सफाई के लिए बनाया गया है, जो गंदगी पहचानकर उसे पूरी तरह हटाता है और जल्दी सुखाने में भी मदद करता है। इससे घर के कठिन हिस्सों की सफाई भी आसानी से हो जाती है और समय की अच्छी बचत होती है, जिससे काम काफी सरल हो जाता है।

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#4 LG क्लोई होम रोबोट LG क्लोई होम रोबोट घर के कई काम करने में सक्षम है और यह आधुनिक तकनीक से लैस होता है। यह बच्चों और पालतू जानवरों के आसपास भी सुरक्षित तरीके से आसानी से काम करता है। यह रोबोट घर के छोटे-मोटे काम खुद कर सकता है, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में राहत मिलती है और मेहनत भी कम होती है। इसका उद्देश्य घर के काम को आसान बनाना और लोगों का समय बचाना है।

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