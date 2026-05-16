सीखना चाहते हैं घर बैठे कुकिंग, ये 5 AI टूल्स करेंगे आपकी मदद

वर्चुअल कुकिंग क्लासेस ने लोगों को घर बैठे ही खाना बनाना सिखाने का तरीका बदल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने ऑनलाइन कुकिंग सीखने के अनुभव अब और भी ज्यादा रुचिपूर्ण, व्यक्तिगत और असरदार बना दिया है। आइये जानते हैं ऐसे 5 AI टूल्स, जो वर्चुअल कुकिंग की पढ़ाई के भविष्य को नए सिरे से तय कर रहे हैं। ये तुरंत फीडबैक देते हैं और हर व्यक्ति की जरूरत और पसंद के हिसाब से सीखने के रास्ते दिखाते हैं।

#1 साइडशेफ: वर्चुअल किचन असिस्टेंट साइडशेफ एक AI से चलने वाला किचन गाइड है, जो वर्चुअल कुकिंग क्लासेज को ऐसा बनाता है कि आप बिना हाथ लगाए भी सीख सकें। यह आवाज के कमांड के साथ स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश देता है, जिससे छात्र हर समय स्क्रीन पर देखे बिना भी आराम से सीख पाते हैं। इसकी स्मार्ट अप्लायंस कनेक्टिविटी से खाना बनाते समय तापमान को तुरंत देखने और उसमें बदलाव करने की सुविधा भी मिलती है। को हर बार एक जैसे नतीजे मिलें।

#2 पोपाई: कुकिंग वीडियो मेकर पोपाई शिक्षकों के लिए रेसिपी को अच्छे वीडियो में बदलना आसान बनाता है, ताकि वे बढ़िया कंटेंट बना सकें। टूल स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश तैयार करता है। साथ ही सही विज़ुअल्स और पसंद के हिसाब से बदलने वाले टेक्स्ट ओवरले भी देता है, जिनमें जरूरी तापमान और समय की जानकारी होती है। छात्र अपनी सहूलियत से आगे बढ़ सकते हैं, वहीं शिक्षकों को एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखे बिना ही कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए बदलाव करने का मौका मिलता है।

Advertisement

#3 मैकरॉन: पर्सनल AI असिस्टेंट मैकरॉन वर्चुअल कुकिंग सीखने वालों के लिए एक बेहतरीन बिहेवियरल कोचिंग अनुभव देता है। यह एक पर्सनल AI साथी की तरह काम करता है, जिसकी अपनी याददाश्त और भावनात्मक समझ होती है। यह समय के साथ छात्रों की पसंद, खाना बनाने की आदतें और उनकी काबिलियत को समझता है, ताकि उन्हें खास सलाह और हौसला दे सके। यह मनोवैज्ञानिक सहायता छात्रों को उनकी वर्चुअल सीखने की यात्रा के दौरान लगातार और आत्मविश्वास से भरपूर रखती है।

Advertisement

#4 विजन क्षमताओं वाला ChatGPT विजन क्षमता वाला ChatGPT प्लस वर्चुअल कुकिंग क्लासेज के लिए एक बढ़िया टेक्निकल एनसाइक्लोपीडिया का भी काम करता है। छात्र बस सामग्री की या अपने काम की फोटो खींचकर AI से तुरंत दिक्कतें सुलझाने या सामग्री पहचानने के लिए कह सकते हैं। टीचर इसका इस्तेमाल ऐसे कोर्स मटेरियल बनाने के लिए कर सकते हैं, जो तकनीकों के पीछे की वजह बताते हैं, जिससे सिर्फ देखने की बजाय छात्र सवाल पूछकर सक्रिय रूप से सीखते हैं।