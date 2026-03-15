आपको पढ़ना है पसंद तो ये 5 AI टूल्स आएंगे बहुत काम
क्या है खबर?
आपको पढ़ने का शौक है तो यकीनन आपको किताबें पढ़ना काफी पसंद होगा। हालांकि, हर बार किताब खरीदना संभव नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से आप किताबों को डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं और उन्हें अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे AI टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप किताबों को मुफ्त में पढ़ सकते हैं।
#1
ओपन लाइब्रेरी
ओपन लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां आप लाखों किताबें फ्री में पढ़ सकते हैं। यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका मकसद किताबों को सभी लोगों तक पहुंचाना है। यहां आप ई-बुक्स और ऑडियोबुक्स के जरिए पढ़ने का शौक पूरा कर सकते हैं। ओपन लाइब्रेरी का उपयोग करना बहुत ही सरल है, जिससे आपको किताबें ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्लेटफॉर्म पर कई भाषाओं में किताबें उपलब्ध हैं, जिससे आप अपनी पसंदीदा चुन सकते हैं।
#2
गूगल बुक्स
गूगल बुक्स एक ऐसा टूल है, जिसका इस्तेमाल करके आप दुनियाभर की किताबों के बारे में जान सकते हैं। यह आपको किताबों के बारे में जानकारी, समीक्षाएं और यहां तक कि कुछ पन्ने भी पढ़ने की सुविधा देता है। इससे आप तय कर सकते हैं कि पूरी किताब खरीदनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा गूगल बुक्स पर कई भाषाओं में किताबें उपलब्ध हैं, जिससे आप अपनी पसंदीदा चुन सकते हैं।
#3
प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग
प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग एक डिजिटल पुस्तकालय है, जहां आपको 60,000 से ज्यादा मुफ्त ई-बुक्स मिलेंगी। यह खासकर उन किताबों के लिए जाना जाता है, जो सार्वजनिक उपयोग में हैं यानि, जिनके कॉपीराइट खत्म हो चुके हैं। यहां आप क्लासिक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेज़ और कई अन्य प्रकार की किताबें पा सकते हैं। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग का उपयोग भी बहुत ही सरल है, जिससे किताबें ढूंढना आसान हो जाता है।
#4
स्मार्ट रीडर
स्मार्ट रीडर एक AI आधारित पढ़ाई ऐप है, जो पढ़ाई को स्मार्ट बनाता है। यह आपके पढ़ने की गति को बढ़ाने में मदद करता है और आपको जरूरी जानकारी जल्दी समझने में मदद करता है। इसके अलावा यह ऐप नोट्स बनाने, हाइलाइट करने और मार्क की गई पंक्तियों को सेव करने जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है, जिससे आपकी पढ़ाई और भी प्रभावी हो जाती है। स्मार्ट रीडर के जरिए आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं।
#5
रीडिंग रेसर
रीडिंग रेसर एक ऐसा टूल है, जो खासकर छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी है। यह ऐप टेक्स्ट-टू-स्पीच फीचर प्रदान करता है, जिससे आप टेक्स्ट को सुन सकते हैं, जबकि देख भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें हाईलाइटिंग, नोट्स बनाने और ऑडियो नोट्स लेने जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इन सभी AI टूल्स की मदद से आप बिना किसी खर्च के अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं।