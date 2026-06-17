टेलीग्राम CEO का बड़ा आरोप, रिलायंस और मेटा पर एक्सेस में रुकावट डालने का दावा

आरोप

इंटरनेट रूटिंग तकनीक को लेकर लगाए आरोप

डुरोव ने कहा कि कथित तौर पर इंटरनेट रूटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे डाटा ट्रैफिक का रास्ता बदला या बाधित किया जा सकता है। उन्होंने इसे BGP हाईजैकिंग नाम की तकनीक से जोड़ा। इस तकनीक में इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर मोड़ा जा सकता है, जिससे किसी वेबसाइट या ऐप तक पहुंच प्रभावित हो सकती है। डुरोव का दावा है कि इस वजह से भारत के बाहर भी कुछ यूजर्स को टेलीग्राम इस्तेमाल करने में परेशानी हुई।