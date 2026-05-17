टाटा स्थापित करेगी भारत की पहली वाणिज्यिक चिप निर्माण फैक्ट्री, डच कंपनी से मिलाया हाथ

सहयोग

क्या रहेगा दोनों कंपनियों के बीच सहयोग?

ASML खुद चिप्स का निर्माण नहीं करती, लेकिन यह वो मशीनें बनाती है, जो दुनिया की सबसे एडवांस सिलिकॉन चिप्स बनाती हैं। इन मशीनों का उपयोग इंटेल से लेकर TSMC और सैमसंग तक दुनिया के सभी शीर्ष सेमीकंडक्टर निर्माता करते हैं। शुरुआत में भारत में दोनों कंपनियां अधिक सुनियोजित दृष्टिकोण अपना रही हैं। कंपनियों ने कहा, "इस साझेदारी के माध्यम से ASML धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300mm सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना और सफल संचालन में सहायक होगी।"