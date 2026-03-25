स्पॉटिफाई जल्द ही कलाकारों को अधिक नियंत्रण प्रदान करेगी

स्पॉटिफाई नए टूल का कर रही परीक्षण, कलाकारों को मिलेगा यह फायदा

क्या है खबर?

म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई एक नए आर्टिस्ट प्रोफाइल प्रोटेक्शन फीचर का बीटा टेस्ट कर रहा है, जो कलाकारों को अपने प्रोफाइल पर रिलीज होने से पहले उनकी समीक्षा करने की अनुमति देता है। इस नए टूल का उद्देश्य कलाकारों को यह तय करने में अधिक नियंत्रण देना है कि स्ट्रीमिंग सर्विस पर उनके नाम से कौन से ट्रैक जुड़े होंगे। ये सुरक्षा उपाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने ऑडियो को प्रतिबंधित करने या उसे टैग करने तक सीमित नहीं हैं।