सैटलियो लैब्स तापमान की सटीक जानकारी देती है

तापमान की जानकारी देने के लिए सैटलियो लैब्स ने लॉन्च किया उपग्रह आधारित प्लेटफॉर्म

क्या है खबर?

स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सैटलियो लैब्स ने भीषण गर्मी से निपटने में मदद के लिए अहमदाबाद में एक उपग्रह-आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह थर्मल डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके शहर के हॉटस्पॉट की पहचान करता है और 2 से 3 डिग्री की सटीकता के साथ 3 दिनों का पूर्वानुमान देता है। अब डिलीवरी करने वालों और टैक्सी ड्राइवरों जैसे बाहरी कामगारों को QR कोड के माध्यम से त्वरित गर्मी संबंधी सलाह मिल जाती है।