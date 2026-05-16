तापमान की जानकारी देने के लिए सैटलियो लैब्स ने लॉन्च किया उपग्रह आधारित प्लेटफॉर्म
क्या है खबर?
स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सैटलियो लैब्स ने भीषण गर्मी से निपटने में मदद के लिए अहमदाबाद में एक उपग्रह-आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह थर्मल डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके शहर के हॉटस्पॉट की पहचान करता है और 2 से 3 डिग्री की सटीकता के साथ 3 दिनों का पूर्वानुमान देता है। अब डिलीवरी करने वालों और टैक्सी ड्राइवरों जैसे बाहरी कामगारों को QR कोड के माध्यम से त्वरित गर्मी संबंधी सलाह मिल जाती है।
फायदा
ऐप से स्वास्थ्य कर्मियों को होगा फायदा
अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के सहयोग से यह प्लेटफॉर्म QR कोड स्कैन के माध्यम से नागरिकों को स्थान-विशिष्ट गर्मी संबंधी सलाह प्रदान करता है। यह ऐप बाहरी कामगारों, डिलीवरी कर्मियों और कैब चालकों के बीच विशेष रूप से उपयोगी साबित हुआ है, जो गर्मी के सबसे अधिक संपर्क में आते हैं। प्लेटफॉर्म द्वारा प्राप्त गर्मी से संबंधित जोखिम की जानकारी सरकारी क्लीनिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करती है।
योजना
अन्य शहरों में भी करेगी सुविधा का विस्तार
यह प्लेटफॉर्म वर्षों के उपग्रह डाटा को वास्तविक समय के अपडेट के साथ मिलाकर विस्तृत शहरी ताप मानचित्र तैयार करता है और 4 दिन पहले तक संकटग्रस्त क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाता है। जलवायु परिवर्तन से लू की स्थिति और खराब होने के कारण, सैटलियो लैब्स इस तकनीक को और अधिक शहरों में विस्तारित करने की योजना बना रही है और व्यापक प्रभाव के लिए जल्द ही अपना स्वयं का थर्मल उपग्रह भी लॉन्च करेगी।