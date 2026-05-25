क्या किराए पर ले रहे गैजेट? यहां जानें अपना डाटा कैसे सुरक्षित रखें

आज के डिजिटल जमाने में गैजेट किराए पर लेना आम बात हो गई है, चाहे वो यात्रा के लिए हो या फिर किसी थोड़े समय के काम के लिए, लेकिन, जब हम कोई टेक डिवाइस किराए पर लेते हैं तो डाटा की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। अगर, आप सही सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आपकी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। यहां किराए के गैजेट इस्तेमाल करते समय डाटा को सुरक्षित रखने तरीके बताए गए हैं।

#1 इस्तेमाल से पहले डिवाइस को रीसेट करें कोई भी किराए का डिवाइस इस्तेमाल करने से पहले उसे फैक्टरी सेटिंग्स पर रीसेट जरूर करें। ऐसा करने से पुराने यूजर का सारा डाटा और सेटिंग्स हट जाती हैं, जिससे अनचाही जानकारी तक पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। ज्यादातर रेंटल कंपनियां भी अपनी पॉलिसी के तहत इस कदम की सलाह देती हैं। रीसेट करने से आप एक नई शुरुआत करते हैं और यह पक्का होता है कि पिछले यूजर का कोई भी बचा हुआ डाटा उसमें न रहे।

#2 मजबूत पासवर्ड और एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें किराए के डिवाइस पर इस्तेमाल से पहले हमेशा मजबूत पासवर्ड सेट करें। आम पासवर्ड का इस्तेमाल करने से बचें और अक्षर, संख्या और खास कैरेक्टर का संयोजन चुनें। अगर, संभव हो तो डिवाइस पर मौजूद एन्क्रिप्शन फीचर को चालू करें। इससे डाटा की सुरक्षा और बढ़ जाती है, क्योंकि यह आपके डाटा को एक ऐसे कोड में बदल देता है, जिसे सिर्फ सही की या पासवर्ड से ही समझा जा सकता है।

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#3 निजी लॉग-इन और अकाउंट्स से बचें किराए के गैजेट इस्तेमाल करते समय, ईमेल या सोशल मीडिया जैसे निजी अकाउंट्स में लॉग-इन करने से बचना ही सबसे अच्छा होता है। अगर, आप निजी अकाउंट्स में लॉग-इन करते हैं तो डिवाइस पर अपनी गतिविधियों के निशान छोड़ने का खतरा रहता है। इन निशानों तक अगला यूजर या खुद रेंटल कंपनी भी पहुंच सकती है। इन गैजेट का इस्तेमाल अपनी निजी डिजिटल जिंदगी से जोड़े बिना करना ही सबसे अच्छा है।

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#4 सॉफ्टवेयर और ऐप को नियमित करें अपडेट कोई भी किराए का गैजेट इस्तेमाल करना शुरू करने से पहले यह जरूर देख लें कि उसका सॉफ्टवेयर और ऐप सबसे नए वर्जन पर अपडेट हैं या नहीं। अपडेट में अक्सर अहम सिक्योरिटी पैच शामिल होते हैं, जो कमजोरियों से बचाते हैं। अगर, आप सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट नहीं करते हैं तो डिवाइस पुराने सिस्टम का फायदा उठाने की ताक में बैठे बुरे तत्वों के हमलों के लिए खुला रह सकता है।