रेडिट पर जल्द ही जरूरी होगा फेस ID वेरिफिकेशन, AI बॉट्स रोकने का प्रयास

कारण

इस कारण उठाया जा रहा यह कदम

रेडिट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्टीव हफमैन ने हाल ही में TBPN पर एक पॉडकास्ट में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करने के लिए नए तरीके खोज रहा है कि यह वास्तविक मानवीय जुड़ाव का मंच बना रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि प्लेटफॉर्म पर कुछ हद तक AI का उपयोग स्वीकार्य है। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बातचीत को सक्रिय रूप से कोई वास्तविक व्यक्ति ही संचालित करे।