क्या है AI प्रोजेक्ट मेवन, जिसका इस्तेमाल पेंटागन ने ईरान पर हमलों में किया?
क्या है खबर?
अमेरिका का युद्ध विभाग (पेंटागन) ईरान के खिलाफ हमलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कार्यक्रम प्रोजेक्ट मेवन का इस्तेमाल किया है। इसे 2017 में एक सीमित प्रयोग के रूप में शुरू किया गया था, ताकि सैन्य विश्लेषकों को युद्ध क्षेत्रों से आ रहे ड्रोन फुटेज के अंबार को समझने में मदद मिल सके। मेवन को भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के लिए बनाया गया था। 8 साल बाद यह कार्यक्रम कहीं अधिक व्यापक रूप में विकसित हो गया है।
पहचान
ऐसे करता है लक्ष्य की पहचान
प्रोजेक्ट मेवन एक AI असिस्टेंट प्राप्त लक्ष्यीकरण और युद्धक्षेत्र प्रबंधन सिस्टम प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है, जिसमें प्रारंभिक पहचान से लेकर विनाश तक की प्रक्रिया शामिल है। यह सैन्य गतिविधियों का पता लगाने या लक्ष्यों की पहचान करने के लिए उपग्रह फीड को तेजी से स्कैन करता है। साथ ही किसी विशिष्ट लक्ष्य पर हमला करने के लिए सर्वोत्तम रणनीति निर्धारित करने के लिए ऑपरेशनल थिएटर का स्नैपशॉट लेता है।
तरीका
ऐसे काम करता है मेवन
मेवेन युद्ध के हवाई ट्रैफिक कंट्रोल और उसके कॉकपिट दोनों की तरह काम करता है। पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि कैसे मेवेन खतरे को लक्ष्य साधने के कार्यप्रवाह में बदल देता है, उपलब्ध संसाधनों का आकलन करता है और कमांडर को विकल्प प्रस्तुत करता है। ChatGPT आने के बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसने इस तकनीक के उपयोग को उन यूजर्स तक बढ़ा दिया है, जो प्राकृतिक भाषा में मेवन के साथ बातचीत कर सकते हैं।