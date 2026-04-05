AI प्रोजेक्ट मेवन का इस्तेमाल ईरान पर हमलों में किया गया है

क्या है AI प्रोजेक्ट मेवन, जिसका इस्तेमाल पेंटागन ने ईरान पर हमलों में किया?

क्या है खबर?

अमेरिका का युद्ध विभाग (पेंटागन) ईरान के खिलाफ हमलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कार्यक्रम प्रोजेक्ट मेवन का इस्तेमाल किया है। इसे 2017 में एक सीमित प्रयोग के रूप में शुरू किया गया था, ताकि सैन्य विश्लेषकों को युद्ध क्षेत्रों से आ रहे ड्रोन फुटेज के अंबार को समझने में मदद मिल सके। मेवन को भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के लिए बनाया गया था। 8 साल बाद यह कार्यक्रम कहीं अधिक व्यापक रूप में विकसित हो गया है।