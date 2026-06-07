OpenAI के कस्टम चिप प्रमुख ने कंपनी छोड़ दी है

OpenAI के कस्टम चिप प्रोग्राम को लगा झटका, जानिए क्या हुआ ऐसा

क्या है खबर?

OpenAI के कस्टम चिप प्रोग्राम के प्रमुख क्लाइव चैन ने सैम अल्टमैन की कंपनी को छोड़कर एंथ्रोपिक में शामिल होने की घोषणा की है। चैन जनवरी, 2024 से OpenAI में काम कर रहे थे। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, ChatGPT निर्माता कंपनी में उनका पद तकनीकी स्टाफ सदस्य था और एंथ्रोपिक में भी वे इसी पद पर शामिल हो रहे हैं। चैन ने अपने इस फैसले की घोषणा एक्स पर एक 'पर्सनल अपडेट' के माध्यम से की।