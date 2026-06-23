OpenAI ने ओपन-सोर्स बग्स खोजने और ठीक करने के लिए शुरू की नई पहल

फायदा

नई पहल मेंटेनर्स का बोझ करेगी कम

कंपनी ने कहा, "कई मेंटेनर्स से पहले ही कहा जा रहा है कि वे सीमित समय और संसाधनों में ज्यादा रिपोर्ट को तेजी से देखें और छांटें।" आगे बताया गया है, "पैच द प्लैनेट को इस बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है, न कि इसे बढ़ाने के लिए है, सिक्योरिटी इंजीनियर मेंटेनर्स तक जानकारी पहुंचने से पहले ही उसकी समीक्षा करते हैं, पैच और टेस्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर काम करते हैं।"