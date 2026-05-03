OpenAI ने गोपनीयता के कारण कई हिंसक यूजर की जानकारी नहीं दी

OpenAI ने हिंसक यूजर्स को लेकर कर्मचारियों की चिंताओं को किया नजरअंदाज- रिपोर्ट

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के भीतर हिंसक यूजर्स को लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जानकारी देने को लेकर आंतरिक मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ कर्मचारियों ने संभावित रूप से खतरनाक चैटबॉट यूजर्स के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन कंपनी ने अक्सर सार्वजनिक सुरक्षा की तुलना में यूजर की गोपनीयता को प्राथमिकता दी है। हस्तक्षेप नहीं करने के कारण कंपनी पहले भी कानूनी मुश्किलों में फंस चुकी है।