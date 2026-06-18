जेमिनी AI के सह-प्रमुख नोआम शजीर ने छोड़ी कंपनी

गूगल के जेमिनी AI के सह-प्रमुख नोआम शजीर ने छोड़ी कंपनी, अब OpenAI में होंगे शामिल

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:56 pm Jun 18, 202601:56 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया के चर्चित वैज्ञानिक और गूगल के इंजीनियरिंग वाइस प्रेसिडेंट नोआम शजीर ने OpenAI में शामिल होने का ऐलान किया है। वह गूगल के जेमिनी AI मॉडल के सह-प्रमुख भी थे। उन्होंने एक्स पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा कि वह OpenAI की टीम के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। शजीर ने गूगल छोड़ने के फैसले को मुश्किल बताया और अपने साथियों के साथ काम करने के अनुभव के लिए उनका धन्यवाद भी किया।