नासा का आर्टेमिस II मिशन इस हफ्ते होगा लॉन्च, कब और कैसे देख सकेंगे लाइव?

अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस II मिशन इस हफ्ते इंसानों को फिर से चांद की ओर ले जाने के लिए तैयार है। 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च होने वाला यह मिशन 50 साल बाद पहली क्रू वाली लूनर फ्लाइट होगा। इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री 10 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। यह उड़ान चांद पर उतरने के बजाय उसकी परिक्रमा करते हुए सिस्टम और तकनीक की जांच करने के लिए की जा रही है।

उद्देश्य मिशन का उद्देश्य और खास योजना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य डीप स्पेस तकनीक और सिस्टम की जांच करना है। लॉन्च के बाद पहले 24 घंटे पृथ्वी की कक्षा में सिस्टम टेस्ट होंगे। इसके बाद अंतरिक्ष यान चांद के पास जाकर फ्री-रिटर्न ट्रैजेक्टरी से वापस आएगा। इस दौरान यह पृथ्वी से अब तक की सबसे अधिक दूरी तय करेगा। यह मिशन भविष्य के आर्टेमिस III लैंडिंग मिशन की तैयारी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है और आगे के स्पेस मिशनों की नींव मजबूत करेगा।

लॉन्च कब और कैसे देखें लॉन्च? नासा इस ऐतिहासिक लॉन्च का लाइव प्रसारण कई प्लेटफॉर्म पर करेगा। यह लॉन्च अमेरिकी समयानुसार 1 अप्रैल को शाम 06:24 बजे यानी 2 अप्रैल को सुबह करीब 03:54 बजे भारतीय समय पर होगा। दर्शक नासा+ और नासा टीवी पर बिना विज्ञापन के लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा, नासा के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइव अपडेट और वीडियो स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, जिससे लोग घर बैठे इस मिशन को देख सकेंगे।

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