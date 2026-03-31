नासा के आर्टेमिस II मिशन में कौन-कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं शामिल?

अपोलो मिशन के बाद अब नासा का आर्टेमिस II मिशन इंसानों को चांद की ओर भेजने जा रहा है। 1 अप्रैल को लॉन्च होने वाले इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिन पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ये सभी 50 साल से ज्यादा समय बाद चांद का चक्कर लगाने वाले पहले लोग होंगे। यह मिशन भविष्य की पीढ़ियों के लिए चांद पर वापसी का रास्ता तैयार करने वाला एक अहम कदम माना जा रहा है।

रीड वाइजमैन रीड वाइजमैन: मिशन के कमांडर रीड वाइजमैन इस मिशन के कमांडर हैं और पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर काम कर चुके हैं। वह एक अनुभवी टेस्ट पायलट हैं और अंतरिक्ष उड़ान का लंबा अनुभव रखते हैं। उनकी निजी जिंदगी भी काफी चुनौतीपूर्ण रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को कैंसर में खो दिया और अपनी बेटियों को अकेले पाला है। वह इस मिशन को सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि इंसानी जिम्मेदारी और परिवार के संतुलन के रूप में भी देखते हैं।

क्रिस्टीना कोच क्रिस्टीना कोच: पहली महिला का रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच इस मिशन की मिशन स्पेशलिस्ट हैं और वह चांद की ओर जाने वाली पहली महिला बनेंगी। उन्होंने पहले 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर रिकॉर्ड बनाया है। बचपन में एक तस्वीर देखकर उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा था। वह अपने परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए उनके लिखे हुए नोट्स अपने साथ ले जाएंगी और इस मिशन को विज्ञान और प्रेरणा का बड़ा मौका मानती हैं।

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जेरेमी हैनसेन जेरेमी हैनसेन: पहला कनाडाई प्रतिनिधि जेरेमी हैनसेन इस मिशन में कनाडा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वह चांद की ओर जाने वाले पहले गैर-अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री होंगे। वह पहले फाइटर पायलट रह चुके हैं और कई सालों से अंतरिक्ष प्रशिक्षण में शामिल हैं। उन्होंने अपने परिवार को मिशन के जोखिम के बारे में पहले ही समझा दिया है। वह इस मिशन को अंतरराष्ट्रीय सहयोग का बड़ा उदाहरण मानते हैं और अपने परिवार की यादें भी साथ ले जाएंगे।

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