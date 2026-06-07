नूडल्स की स्टॉल खोलने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है

मेटा में लाखों की नौकरी छोड़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खोली नूडल्स की स्टॉल

क्या है खबर?

मेटा का पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी छोड़ने के बाद एक बिल्कुल अलग करियर चुनने के बाद सुर्खियाें में आ गया है। टेक्नोलॉजी उद्योग में काम जारी रखने के बजाय एल्विन टैन अब सिंगापुर में स्टॉल पर नूडल्स बेचने का काम कर रहा है। उनका कहना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोरिंग है, इसलिए उन्होंने अपने जुनून को चुना और अब नूडल्स बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं। अब उनके इस फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है।