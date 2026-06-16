मेटा ने लॉन्च किए नए AI टूल्स और एडिटिंग फीचर्स

फेसबुक हुआ और स्मार्ट, मेटा ने लॉन्च किए नए AI टूल्स और एडिटिंग फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:41 pm Jun 16, 202612:41 pm

क्या है खबर?

मेटा ने फेसबुक यूजर्स के लिए नए AI टूल्स का एक सेट पेश किया है। कंपनी का कहना है कि इन फीचर्स का मकसद यूजर्स के अनुभव को बेहतर और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाना है। नए अपडेट में AI चैटबॉट, फोटो एडिटिंग और वीडियो बनाने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह अपडेट मोबाइल फेसबुक यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है। कंपनी का मानना है कि इन टूल्स से कंटेंट बनाना और जानकारी हासिल करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।