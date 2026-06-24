मेटा ने लॉन्च किए नए AI स्मार्ट ग्लास

मेटा ने लॉन्च किए नए AI स्मार्ट ग्लास, हिंदी समेत 14 भाषाओं में मिलेगा लाइव ट्रांसलेशन

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:12 pm Jun 24, 202612:12 pm

क्या है खबर?

फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने आईवियर कंपनी एस्सिलोरलक्सोटिका के साथ मिलकर AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लास की नई रेंज लॉन्च की है। मेटा ग्लासेस नाम की यह नई सीरीज रे-बैन मेटा ग्लासेस की तकनीक पर आधारित है। कंपनी ने इसे 26 अलग-अलग स्टाइल, फ्रेम, लेंस और रंग विकल्पों के साथ पेश किया है। ये स्मार्ट ग्लास प्रिस्क्रिप्शन लेंस के साथ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन्हें रोजमर्रा के उपयोग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।