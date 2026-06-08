मेटा ला रही एंथ्रोपिक और OpenAI की टक्कर में AI एजेंट हैच, जानिए क्या-क्या करेगा काम

कार्य

ये काम करेगा AI एजेंट

द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ट वर्जन से पता चलता है कि हैच यूजर्स को सरल भाषा में कार्यों का वर्णन करने देगा। साथ ही एजेंट कार्यशील सॉफ्टवेयर टूल बनाएगा या कैलेंडर पर इवेंट शेड्यूल करने और यूजर्स की ओर से ईमेल भेजने जैसे कार्य करेगा। बता दें कि हैच का परीक्षण अभी एंथ्रोपिक के क्लाउड सॉनेट मॉडल पर किया जा रहा है, लेकिन लॉन्च होने पर इसके मेटा के म्यूज स्पार्क AI मॉडल पर चलने की उम्मीद है।