AI उच्चारण कोच आपके भाषा सीखने के दौरान गलतियों को तुरंत बताता है

AI उच्चारण कोच कैसे बेहतर बनाते हैं भाषा सीखना?

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उच्चारण कोच भाषा सीखने के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इनसे सीखने वालों को तुरंत अपनी जरूरत के हिसाब से प्रतिक्रिया मिलती है। ये टूल किसी भी शब्द के उच्चारण को उसकी छोटी-छोटी आवाजों में तोड़ देते हैं। इससे सीखने वाले अपनी बात को मूल वक्ताओं के बोलने के तरीके से मिलाकर देख पाते हैं और गलतियों को सुधार पाते हैं। आइए जानते हैं AI उच्चारण कोच किस तरह काम करते हैं।